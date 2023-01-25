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County Tournament Central 2023

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

The high school season is hitting the home stretch and that means it is county tournament time. The local county and league tournaments provide excitement for the fans and bragging rights. After the pandemic closed things down last season, it should be fun this season.

This will be updated over the next month as new brackets are released and games are played.

2022 CAL Champions Mainland
2022 CAL Champions Mainland

Bergen Jamboree

Burlington County Diamond

Burlington County Royal

Camden County

Cape Atlantic League

Essex County

Hudson County

H/W/S

MAPL

Mercer County

Middlesex County

Morris County

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Somerset County

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County Tournament Central 2022

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NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 25 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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