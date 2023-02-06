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NJIC Tournament Seeds/Schedule 2023

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

Once again this year the North Jersey Interscholastic Conference held a post-season tournament featuring the four Division winners.

Tuesday February 7

5th seeded Glen Rock at 4th seeded Cresskill

6th seeded Leonia at 3rd seeded Elmwood Park

SEMIFINALS

Thursday February 9

Lyndhurst

winner of Glen Rock/Cresskill vs. top seeded St. Mary's Rutherford

winner of Leonia/Elmwood Park at 2nd seeded Weehawken

CHAMPIONSHIP

Tuesday Feb 14

at Secaucus HS


LAST YEAR

Paterson Charter downed Dwight Englewood 67-55. 5 foot 8 Sr. Jashair Rosa tallied 20. Jones added 17. Mager paced D-E with 19.

NJIC Tournament Results/All Tournament 2022

NIC Tournament Wrap/All Tournament Team 2018

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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