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In Memoriam 2023

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

Unfortunately in 2023 we lost a lot of great people and within the state we saw the loss of a lot of great basketball people.

Here we remember some of them and maybe say a prayer for them and their families.

NJ HOOPERS    

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Jarred Alwan

5 foot 11

Camden Catholic

Class of 2012

football Temple

Jerrell Jeffries
Jerrell Jeffries

Jerrell Jeffries

6 foot 5

Newark Tech

NJ Hoops #80 Class of 1999

Felician

Jerrell Jeffries RIP 8/9/23

Tyler Khol
Tyler Khol

Tyler Khol

6 foot 5

Trenton Catholic

Coastal Academy

NJ Hoops #1 postgrad Class of 2015

Hutchinson JC

Mineral Area JC

Central Connecticut State

Tyler Khol RIP 2/13/23


Demetrious Poles
Demetrious Poles

Demetrious Poles

6 foot 8

Delsea

Class of 1991

St. Joseph's

Rowan

Demetrius Poles - RIP 5/22/23

Phil Sellers
Phil Sellers

Phil Sellers

6 foot 5

Thomas Jefferson NY

Rutgers

RIP Phil Sellers 9/21/23

Tony Walker
Tony Walker

Tony Walker

6 foot 6

Lakewood

Class of 1986

Kean

St. Peter's

Tony Walker RIP 8/8/23

COACHES

Gerald Akridge
Gerald Akridge

Gerald Akridge

Head Coach Dwight Morrow HS

Robert Hutchings

Millville HS

Assistant Coach Riachrd Stockton

Coach Bob Hutchings RIP 1/10/23


Rich Leary
Rich Leary

Rich Leary

Head Coach NJ Demons

Founder of Hoops USA

Rich Leary RIP 6/29/23

Windy McGriff
Windy McGriff

Windy McGriff

Former Head Coach Piscataway HS

Windy McGriff RIP 10/17/23


Jerome Smart
Jerome Smart

Jerome Smart

Former Head Coach Teaneck HS

Jerome Smart RIP 3/17/23


OFFICIALS

Joe Calvano
Joe Calvano

Joe Calvano

NJ HS Ref

Joe Calvano RIP 10/17/23

In Memoriam 2022

In Memoriam 2021

In Memoriam 2020

Best wishes for a Happy 2024 to all!


NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 29 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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