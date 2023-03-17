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basketball
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Jerome Smart RIP
Jay Gomes
•
NJHoops
Publisher
It is with a heavy heart that we report on the passing of former Paterson Catholic and Teaneck Head Coach Jerome Smart.
He led Teaneck to multiple Bergen Jamboree titles and the Group 3 state championship in 2017
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