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Jerome Smart RIP

Coach Jerome Smart
Coach Jerome Smart
Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops
Coach Jerome Smart
Coach Jerome Smart

It is with a heavy heart that we report on the passing of former Paterson Catholic and Teaneck Head Coach Jerome Smart.

He led Teaneck to multiple Bergen Jamboree titles and the Group 3 state championship in 2017

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