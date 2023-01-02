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basketball
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NJHoops.com NJ D-3 College Player of the Week 2022-23 Week 8
Jay Gomes
•
NJHoops
Publisher
In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.
The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday December 26 through Sunday January 1
NJHOOPS.COM NJ D-3 COLLEGE PLAYER OF THE WEEK 2022-23, WEEK 8
D'Angelo Blackmond
6 foot 5 Jr.
Orange HS
NJ Hoops Honorable Mention Class of 2018
St. Elizabeth
Scored 20 points on 8-15 shooting, and 1-1 treys in a loss to NJIT.
Certain data provided by STATS, LLC
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