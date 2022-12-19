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NJHoops.com NJ D-3 College Player of the Week 2022-23 Week 6

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday December 12 through Sunday December 18

NJHOOPS.COM NJ D-3 COLLEGE PLAYER OF THE WEEK 2022-23, WEEK 6    

Letrell West
Letrell West

Letrell West

6 foot 3 Sr.

St. Joseph's Metuchen

NJ Hoops #44 class of 2017

Middlesex CC

Kean

In two wins averaged 19.5 ppg, 4 rpg, 4.5 apg while shooting 59%, 63% and 100%

NJHoops.com NJ D-3 College Player of the Week 2022-23 Week 5

NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ 2022-23 Week 4

NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ, Week 3 2022-23

NJHoops.com Out of state D-3 College Player of the Week, Week 3 2022-23

NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ, Week 1 2022-23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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