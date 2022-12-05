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NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ, Week 4 2022-23

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday November 28 through Sunday December 4.

NJHOOPS.COM D-3 COLLEGE PLAYER OF THE WEEK FROM NJ WEEK 4 2022-23    

Stephen Braunstein
Stephen Braunstein

Stephen Braunstein

6 foot 3 Sr.

CBA

NJ Hoops #71 Class of 2019

Scranton

In a pair of wins averaged 19.5 ppg, 5 rpg and buried 10-11 treys

NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ, Week 3 2022-23

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NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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