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NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ, Week 3 2022-23

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday November 21 through Sunday November 27.

NJHOOPS.COM D-3 COLLEGE PLAYER OF THE WEEK FROM NJ WEEK 2 2022-23  

Dan Gaines
Dan Gaines
Dan Gaines
Dan Gaines

Dan Gaines

6 foot 2 Grad

Muhlenberg

Colts Neck

NJ Hoops #108 Class of 2018

Scored 25 points with 4 rebounds and 5 assists shooting 8-17, 4-8 and 5-6

NJHoops.com Out of state D-3 College Player of the Week, Week 3 2022-23

NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ, Week 1 2022-23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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