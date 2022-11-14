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NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ Week 1 2022-23

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday November 7 through Sunday November 13.

Dominic Dunn
Dominic Dunn

Dominic Dunn

6 foot 5 Grad

Camden Catholic

NJHoops #81 Class of 2018

Widener

MVP of Tip-off Tournament. In two wins averaged 25.5 ppg, 7 7 rpg while converting 67% from floor and 64% from three

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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