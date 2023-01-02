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NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ 2022-23 Week 8

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday December 26 through Sunday January 1

NJHOOPS.COM D-3 COLLEGE PLAYER OF THE WEEK FROM NJ WEEK 8 2022-23        

Hank Morgan
Hank Morgan

Hank Morgan

6 foot 5 So.

Caldwell

NJ Hoops #138 Class of 2020

Berkshire Prep

NJ Hiios #18 out of state postgrad Class of 2021

Averaged 18 ppg, 4.5 rpg, 1.5 apg while converting 52%, 46%, 100%


NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ 2022-23 Week 7

NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ 2022-23 Week 6

NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ 2022-23 Week 5

NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ 2022-23 Week 4

NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ, Week 3 2022-23

NJHoops.com Out of state D-3 College Player of the Week, Week 3 2022-23

NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ, Week 1 2022-23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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