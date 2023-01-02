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NJHoops.com D-1 College Player of the Week from NJ 2022-23 Week 8

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday December 26 through Sunday January 1

NJHOOPS.COM D-1 COLLEGE PLAYER OF THE WEEK, WEEK 8 2022-23    

Daryl Banks
Daryl Banks

Daryl Banks

6 foot 3 Jr.

Patrick School National

NJ Hoops #25 Class of 2019

St. Peter's

St. Bonaventure

Went for 31 points while shooting 9-17, 6-12 from three and 7-7 from the line in a win

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NJHoops.com D-1 College Player of the Week from NJ 2022-23 Week 6

NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week 2022-23 Week 5

NJHoops.com D-1 College Player of the Week from NJ 2022-23 Week 4

NJHoops.com D-1 College Player of the Week from NJ Week 3, 2022-23

NJHoops.com D-1 College Player of the Week from NJ, Week 3 2022-23

NJHoops.com D-1 College Player of the Week from NJ Week 1 2022-23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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