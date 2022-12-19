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NJHoops.com D-1 College Player of the Week from NJ 2022-23 Week 6

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday December 12 through Sunday December 18

NJHOOPS.COM D-1 COLLEGE PLAYER OF THE WEEK, WEEK 6 2022-23    

Adama Sanogo
Adama Sanogo
Adama Sanogo
Adama Sanogo

Adama Sanogo

6 foot 9 Jr.

Patrick school

NJ Hoops #4 Class of 2020

UConn

Went for 27 points, 14 rebounds, while shooting 13-21 and 1-1 from three in a win

NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week 2022-23 Week 5

NJHoops.com D-1 College Player of the Week from NJ 2022-23 Week 4

NJHoops.com D-1 College Player of the Week from NJ Week 3, 2022-23

NJHoops.com D-1 College Player of the Week from NJ, Week 3 2022-23

NJHoops.com D-1 College Player of the Week from NJ Week 1 2022-23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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