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NJHoops.com D-1 College Player of the Week from NJ Week 2 2022-23

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday November 14 through Sunday November 20.

NJHOOPS.COM D-1 COLLEGE PLAYER OF THE WEEK FROM NJ WEEK 2 2022-23

Aaron Estrada
Aaron Estrada

Aaron Estrada

6 foot 3 R/S Sr.

St. Benedict's

NJ Hoops #16 Class of 2019

St. Peter's/Oregon

Hofstra

Led Hofstra to a 2-1 week averaging 25.3 ppg, 4 rpg, 3.3 apg, 2 spg and converting 56%, 30% and 85%

NJHoops.com D-1 College Player of the Week from NJ Week 1 2022-23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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