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NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2023-24 Week 5

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the ninth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday December 4 through Sunday December 10

Manny Bell
Manny Bell
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Manny Bell

6 foot 5 So.

American History

Prestige Prep

NJ Hoops #64 Class of 2019

NJ Hoops #13 postgrad Class of 2020

Averaged 26 ppg, 5 rpg, 2.5 apg while shooting 73% from floor and 75% from line,

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2023-24 Week 4 12/4/23

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week Week 3 2023-24 11/27/23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 29 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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