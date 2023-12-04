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NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2023-24 Week 4

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the ninth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday November 27 through Sunday December 3

Devinir Garvey
Devinir Garvey
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Devinir Garvey

6 foot 7 So.

Paterson Kennedy

NJ Hoops #97 Class of 2021

Passaic CC

Averaged 26.5 ppg, 10.5 rpg, 2 apg, 2.5 spg, 4 bpg while shooting 66% from floor

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week Week 3 2023-24 11/27/23

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