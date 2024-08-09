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NJ Hoopers selected for HBCU All Star Dream Classic
Jay Gomes
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NJHoops
Publisher
The HBCU All Star Dream Classic is set for Saturday August 10 at Rucker Park in New York.20 of the top players from historically black colleges and universities are competing.A look at the NJ Hoope...
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