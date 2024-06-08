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Woodford makes college pick
Jay Gomes
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NJHoops
Publisher
5 foot 9 Pingry two sport star Josh Woodford has made his college pick.Woodford has decided to play football at Trinity College.This past season he averaged 7.7 ppg, 5.1 rpg and 3.2 apg.As a junior...
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