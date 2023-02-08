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Top frosh at Investors Games

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

Sunday afternoon January 29 we drove over to Johnson Regional for the Investors Game.

As we always do on NJHoops.com we write about the seniors first and later go back to publicize the younger players.

The top available sophs we saw

Jekhi Burnum
Jekhi Burnum

Jekhi Burnum

6 foot 5

Linden

5 points, 5 rebounds, 1 assist, 3 blocks

Jake Rusell

5 foot 9

Westfield

2 points, 1 rebound

Top sophs at Investors Games

Top juniors at Investors Games

Top available seniors at Investors Games

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