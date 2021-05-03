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basketball
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Top Available NJ 2021's at We R 1 East Coast Showdown
Jay Gomes
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NJHoops
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Sunday morning we drove down to Mount Laurel for the We R 1 East Coast Showdown 2. We saw three games, two in 17 U and one on 16U.We didn't see any NJ teams but a few NJ Hoopers were running for ou...
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