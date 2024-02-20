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State Tournament Central 2024

2023 Non Public A North Champion St. Peter's
2023 Non Public A North Champion St. Peter's
Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

The 2024 New Jersey State tournament tips off Wednesday, February 21

The NJ state tournament is broken down to six group classifications, four public and two nonpublic. For the second year in a row the six overall winners do not move on to the Tournament of Champions

Non Public A State Tournament Seeds/Schedule/Preview/Picks 2024 2/14/24

Non Public B State Tournament Seeds/Schedule/Preview/Picks 2024 2/14/24

Group 4 State Tournament Seeds/Schedule/Picks/Preview 2024 2/14/24

Group 3 State Tournament Seeds/Schedule/Picks/Preview 2024 2/14/24

Group 2 State Tournament Seeds/Schedule/Picks/Preview 2024 2/14/24

Group 1 State Tournament Seeds/Schedule/Picks/Preview 2024 2/14/24

State Tournament Central 2023 2/21/23

State Tournament Central Wrap 2020

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 29 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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