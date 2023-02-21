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State Tournament Central 2023

2022 Non Public B state champions Roselle Catholic
2022 Non Public B state champions Roselle Catholic
Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

The 2023 New Jersey State tournament tipped off Monday, February 20

The NJ state tournament is broken down to six group classifications, four public and two nonpublic. The six overall winners move on to the Tournament of Champions

Non Public A Prediction/Seeds/Schedule/Results/History

Non Public B Prediction/Seeds/Schedule/Results/History

Group 4 Prediction/Seeds/Schedule/Results/History

Group 3 Prediction/Seeds/Schedule/Results/History

Group 2 Prediction/Seeds/Schedule/Results/History

Group 1 Prediction/Seeds/Schedule/Results/History

State Tournament Central Wrap 2020

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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