 NJHoops - State Tournament Central 2022
News More News
{{ timeAgo('2022-02-17 10:10:05 -0600') }} basketball Edit

State Tournament Central 2022

Dajuwan Wagner
Dajuwan Wagner
Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

The 2022 New Jersey State tournament tips off Monday, February 28

The NJ state tournament is broken down to six group classifications, four public and two nonpublic. The six overall winners move on to the Tournament of Champions

Click on the links for the updated results and schedule

Non Public A Tournament - Seeds & Schedule

Non Public B Tournament - Seeds & Schedule

Group 4 State Tournament - Seeds & Schedule

Group 3 State Tournament - Seeds & Schedule

Group 2 State Tournament - Seeds & Schedule

Group 1 State Tournament- Seeds & Schedule

State Tournament Central Wrap 2020

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 27 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}