PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Spinelli finds next college home
Jay Gomes
•
NJHoops
Publisher
6 foot 2 Monmouth guard Gabe Spinelli has found his next college home.The sophomore from Watertown MA is moving on to Chicago StateCOLLEGE CAREER2022-23 Season - 5.2 ppg, 1.9 rpg, 1.1 apg, 3 treys,...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MTk2NzEiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25qaG9vcHMucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL3NwaW5lbGxpLWZpbmRzLW5leHQtY29sbGVnZS1ob21lIiwKICAg
IGNzX2ZwaWQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGl0OiAnKm51bGwnLAogICAg
Y3NfZnBkbTogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZHQ6ICcqbnVsbCcKICB9KTsK
ICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVs
ZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlU
YWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBs
b2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBh
bHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRw
czovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5v
ZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxu
b3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNl
YXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZu
amhvb3BzLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGc3BpbmVsbGktZmluZHMtbmV4
dC1jb2xsZWdlLWhvbWUmYzU9MjAyMjcxOTY3MSZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191
Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAt
LT4KCgo=