 NJHoops - Rider Adds West Coast Transfer
News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2021-05-03 11:30:15 -0500') }} basketball Edit

Rider Adds West Coast Transfer

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MTk2NzEiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25qaG9vcHMucml2YWxzLmNv bS9uZXdzL3JpZGVyLWFkZHMtd2VzdC1jb2FzdC10cmFuc2ZlciIKICB9KTsK ICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVs ZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlU YWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBs b2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBh bHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRw czovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5v ZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxu b3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNl YXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZu amhvb3BzLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGcmlkZXItYWRkcy13ZXN0LWNv YXN0LXRyYW5zZmVyJmM1PTIwMjI3MTk2NzEmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNm cj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+ CgoK