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{{ timeAgo('2022-12-29 12:00:01 -0600') }} basketball Edit

Princeton adds guard

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

Princeton has landed a commitment from 6 foot 2 Wilbraham & Monson guard Ryan Duncan.

he played at Nortfield Mount Hermon before that

Duncan originally hails from from Chicago and played for U-High.

Last April he was invited to the All America Rising Star All Acadmic game

He also had offers from :Loyola and Radford and just completed a visit to Holy Cross.

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