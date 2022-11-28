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NJHoops.com Prep School Rankings/Results 2022-23

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

The 2022-23 season is upon us. Once again this season we will update the game results daily and rankings almost every day.

Here we look at the NJ Prep schools that are playing this season. The prep schools are a part of the MAPL Conference and are limited to two postgrads.

Jayden Lemond
Jayden Lemond

1. BLAIR 1-0

Beat Northfield Mount Hermon 67-59. 6 foot 3 William & Mary bound Sr. Jayden Lemond scored 15.

HUN 0-0

LAWRENCEVILLE 0-0

Noah Payne
Noah Payne

PEDDIE 1-2

Beat Tri-State Prep. Lost to Westtown 90-68. 6 foot 1 Sr. Noah Payne went for 40. Lost to Rocktop Academy PA

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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