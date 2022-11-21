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NJHoops.com NJ Juco Player of the Week, Week 2 2022-23

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday November 14 through Sunday November 20.

NJHOOPS.COM NJ JUCO PLAYER OF THE WEEK, WEEK 2 2022-23

Jahmere Glover
Jahmere Glover

Jahmere Glover

6 foot 5

Newark Collegiate

NJ Hoops Honorable Mention Class of 2020

Union CC

Led the Owls to a pair of wins averaging 20 ppg, 12 rpg, 1.5 apg, 3.5 spg while converting 65% from the field

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week, Week 1 2022-23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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