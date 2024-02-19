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NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2023-24 Week 15

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the ninth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday February 12 through Sunday February 18

Brien Dunphy
Brien Dunphy
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Brien Dunphy

6 foot 3 So.

Calvary Christian

NJ Hoops #152 Class of 2020

Ocean CC

Ina one point win went for 32 points, 8 rebounds and 4 assists while shooting 47%, 45% and 92%

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2023-24 Week 14 2/12/24

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2023-24 Week 13 2/5/24

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2023-24 Week 11 1/22/24

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2023-24 Week 10 1/15/24

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2023-24 Week 9 1/8/24

Week 8 - No Selection - Teams did not play

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2023-24 Week 7 12/26/23

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2023-24 Week 6 12/18/23

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2023-24 Week 5 12/11/23

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2023-24 Week 4 12/4/23

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week Week 3 2023-24 11/27/23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 29 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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