Advertisement
News More News
ago basketball Edit

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2023-24 Week 13

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the ninth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday January 29 through Sunday February 4

Malik Kabia
Malik Kabia
Advertisement

Malik Kabia

6 foot 6 So.

Carteret

NJ Hoops #59 Class of 2021

Raritan Valley CC

In two wins averaged 22 ppg, 12.5 rpg, 3.5 bpg while hitting 58%, 50% and 75%

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2023-24 Week 11 1/22/24

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2023-24 Week 10 1/15/24

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2023-24 Week 9 1/8/24

Week 8 - No Selection - Teams did not play

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2023-24 Week 7 12/26/23

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2023-24 Week 6 12/18/23

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2023-24 Week 5 12/11/23

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2023-24 Week 4 12/4/23

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week Week 3 2023-24 11/27/23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 29 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement