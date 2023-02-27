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NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2022-23 Week 16

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday February 20 through Sunday February 26.

NJHOOPS.COM NJ JUCO PLAYER OF THE WEEK, WEEK 16 2022-23  

Nehemiah Yisrael
Nehemiah Yisrael

Nehemiah Yisrael

6 foot 5 Fr.

Passaic CC

Went for 31 points, 13 rebounds while shooting 10-14 from floor and 11-12 drom line in Region 19 playoff win


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NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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