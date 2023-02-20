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NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2022-23 Week 15

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday February 13 through Sunday February 19.

NJHOOPS.COM NJ JUCO PLAYER OF THE WEEK, WEEK 15 2022-23   

Dan Dextraze
Dan Dextraze

Dan Dextraze

6 foot 6 So.

North Hunterdon

Raritan Valley CC

went for 41 points, 13 rebounds, and 4 steals while shooting 57%, 36 and 100%

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NJHoops.com NJ Juco Player of the Week, Week 3 2022-23

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week, Week 2 2022-23

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NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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