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NJHoops.com NJ Juco Player of the Week 2022-23 Week 11

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday January 16 through Sunday January 22.

NJHOOPS.COM NJ JUCO PLAYER OF THE WEEK, WEEK 11 2022-23      

Josh Kline
Josh Kline

Josh Kline

6 foot 1 So.

Pinelands

Ocean CC

Led the Vikings to a 2-1 week. Avergaed 24.7 ppg, 7.7 rpg, 7.3 apg, 4.3 spg while converting 52%, 33% and 95%

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NJHoops.com NJ Juco Player of the Week, Week 3 2022-23

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week, Week 2 2022-23

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week, Week 1 2022-23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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