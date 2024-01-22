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NJHoops.com NJ D-3 College Player of the Week 2023-24 Week 11

Mike Jackson
Mike Jackson
Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

Mike Jackson

6 foot 3 Jr.

Union City

NJ Hoops #33 Class of 2021

Montclair State

Averaged 30 ppg, 4 rpg, 2 spg while hitting 61%, 67% and 89%

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NJHoops.com D-3 College Player of the Week 2023-24 Week 6 12/18/23

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NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ Week 2 2023-24 11/20/23

NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ Week 1 2023-24 11/13/23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 29 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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