News More News
{{ timeAgo('2022-11-14 11:00:17 -0600') }} basketball Edit

NJHoops.com NJ D-2 College Player of the Week, Week 1 2022-23

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday November 7 through Sunday November 13.

Jamaal Waters
Jamaal Waters

Jamaal Waters

6 foot 6 R/S So.

Sacred Heart HS CT

Southern Connecticut State

averaged a double/double of 17.5 pgg, 11.5 rpg, 2.5 apg and 2.5 bpg while shooting 56% from floor and 67% from line

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}