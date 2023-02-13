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NJHoops.com NJ D-2 College Player of the Week 2022-23 Week 14

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday February 6 through Sunday February 12

NJHOOPS.COM NJ D-2 COLLEGE PLAYER OF THE WEEK 2022-23 WEEK 14   

Darnell Evans
Darnell Evans

Darnell Evans

6 foot Fr.

Our Saviour Lutheran NY

Caldwell

averaged 29 ppg, 8 rpg, 4 apg while shooting 49% from field and 86% from line

NJHoops.com NJ D-2 College Player of the Week 2022-23 Week 13

NJHoops.com NJ D-2 College Player of the Week 2023 Week 11

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NJHoops.com NJ D-2 College Player of the Week 2022-23 Week 6

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NJHoops.com NJ D-2 College Player of the Week 2022-23 Week 5

NJHoops.com NJ D-2 College Player of the Week, Week 3 2022-23

NJHoops.com NJ D-2 College Player of the Week, Week 3 2022-23

NJHoops.com NJ D-2 College Player of the Week, Week 1 2022-23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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