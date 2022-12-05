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NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week, Week 4 2022-23

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday December 28 through Sunday December 4.

NJHOOPS.COM NJ D-1 COLLEGE PLAYER OF THE WEEK WEEK 4 2022-23    

Myles Ruth

6 foot Jr.

Don Bosco

NJ Hoops #27 Class of 2020

Monmouth

Averaged 18.5 ppg, 3.5 rpg, 2 apg, 2.5 spg while converting 50%, 71% and 78%

NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week, Week 3 2022-23

NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week, Week 2 2022-23

NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week, Week 1 2022-23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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