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NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week 2023-24 Week 4

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the ninth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday November 27 through Sunday December 3

NJHOOPS.COM NJ D-1 COLLEGE PLAYER OF THE WEEK       

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Mervin James
Mervin James

Mervin James

6 foot 7 R/S

Pebblebrook GA

Rider

averaged 25 ppg, 8 rpg, 1.7 spg while shooting 49% from field and 77% from the line,

NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week 2023-24 Week 3 11/27/23

NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week 2023-24 Week 2 11/20/23

NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week 2023-24 Week 1 11/13/23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 29 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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