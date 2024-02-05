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NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week 2023-24 Week 13

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the ninth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday January 28 through Sunday February 4

Dre Davis
Dre Davis
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Dre Davis

6 foot 6 Sr.

Lawrence Central IN

Louisville

Seton Hall

16 points, 12 rebounds, 3 steals, 2 blocks while shooting 6-13 from the floor and 3-4 from the line in a win over Depaul

NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week 2023-24 Week 11 1/22/24

NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week 2023-24 Week 10 1/15/24

NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week 2023-24 Week 9 1/8/24

NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week 2023-24 Week 8 1/1/24

NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week 2023-24 Week 7 12/25/23

NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week 2023-24 Week 6 12/18/23

NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week 2023-24 Week 5 12/11/23

NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week 2023-24 Week 4 12/4/23

NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week 2023-24 Week 3 11/27/23

NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week 2023-24 Week 2 11/20/23

NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week 2023-24 Week 1 11/13/23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 29 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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