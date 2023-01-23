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NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week 2022-23 Week 11

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday January 16 through Sunday January 22

NJHOOPS.COM NJ D-1 COLLEGE PLAYER OF THE WEEK WEEK 11 2022-23    

Mervin James
Mervin James

Mervin James

6 foot 7 Sr.

Pebblebrook GA

North Alabama

Rider

Led the Broncs to a pair of wins averaging 17 ppg, 7 rpg while shooting 47% from field and 50% from deep


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NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week, Week 3 2022-23

NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week, Week 2 2022-23

NJHoops.com NJ D-1 College Player of the Week, Week 1 2022-23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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