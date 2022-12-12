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NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ, Week 5 2022-23

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday December 5 through Sunday December 11

Chad Baker- Mazara
Chad Baker- Mazara

Chad Baker- Mazara

6 foot 7 So.

Colonia

NJ Hoops #50 Class of2019

Spire Institute

NJ Hoops #3 out of state postgrad Class of 2020

Duquesne

San Diego State

Northwest Florida JS

Had 15 points, 3 rebounds, 3 assist while shooting 7-11 in a win


NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ, Week 4 2022-23

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ, Week 3 2022-23

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ, Week 2 2022-23

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ Week 1 2022-23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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