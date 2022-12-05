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NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ, Week 4 2022-23

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday November 28 through Sunday December 4.

Bernie Blunt
Bernie Blunt

Bernie Blunt

6 foot So.

Peddie

NJ Hoops #61 Class of 2020

Rocktop Prep

NJ Hoops #2 out of state postgrad Class of 2021

Quinnipiac

Harcum JC

Registered 19 points, 5 rebounds, 3 assists, 2 steals in a win. Converted 5-12, 3-9 and 6-7.

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ, Week 3 2022-23

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ, Week 2 2022-23

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ Week 1 2022-23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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