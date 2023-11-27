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NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ Week 3 2023-24

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the ninth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday November 20 through Sunday November 26

Jahlil Bethea
Jahlil Bethea
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Jahlil Bethea

6 foot 2 Fr.

Ranney

NJ Hoops #16 Class of 2023

Bossier Parish CC

Averaged 21 ppg, 6 rpg, 5 apg while shooting 56%, 40%, 80%

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ Week 2 2023-24 11/20/23

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ, Week 1 2023-24 11/13/23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 29 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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