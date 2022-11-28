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NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ, Week 3 2022-23

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday November 21 through Sunday November 27.

Skylar Wicks
Skylar Wicks

Skylar Wicks

6 foot 6 So.

Depaul

finished HS out of state

State College FL JC

In two wins averaged 25.5 ppg, 6.5 rpg, 3.5 apg, 5 spg while shooting 44%, 45% and 78%

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ, Week 2 2022-23

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ Week 1 2022-23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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