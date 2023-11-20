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NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ Week 2 2023-24

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the ninth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday November 13 through Sunday November 19

Braxton Jones
Braxton Jones

Braxton Jones

6 foot So.

Roselle Catholic

NJ Hoops #38 Class of 2022

Hartford

Garden City JC

Averaged 26 ppg, 2.5 rpg, 2.5 apg while converting 46%, 44% and 100%

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ, Week 1 2023-24 11/13/23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 29 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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