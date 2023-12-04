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NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ 2023-24 Week 4

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the ninth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday November 27 through Sunday December 3

Zoe Holman
Zoe Holman
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Zoe Holman

5 foot 11

Woodrow Wilson

NJ Hoops #98 Class of 2022

Olympus Prep

NJ Hoops #20 Postgrad Class of 2023

Hutchinson JC

Averaged 19.5 ppg, 3 rpg, 2 apg, 2 spg while converting 63% from floor and 69% from line,


NJHoops.com NJ Juco Player of the Week, Week 2 2023-24 11/20/23

NJHoops.com NJ Juco Player of the Week, Week 1 2023-24 11/13/23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 29 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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