News More News
{{ timeAgo('2023-01-02 10:26:08 -0600') }} basketball Edit

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ 2022-23 Week 8

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday December 26 through Sunday January 1

Alejandro Vasquez
Alejandro Vasquez

Alejandro Vasquez

6 foot 4 So.

Patrick School

NJ Hoops #9 Class of 2019

St. Bonaventure

Tarleton State

Salt Lake JC

Averaged 19.3 ppg, 1.7 rpg, 1.3 apg in two wins while shooting 52%, 45% and 92%

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ 2022-23 Week 7

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ 2022-23 Week 6

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ 2022-23 Week 5

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ, Week 4 2022-23

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ, Week 3 2022-23

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ, Week 2 2022-23

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ Week 1 2022-23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}