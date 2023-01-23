News More News
{{ timeAgo('2023-01-23 09:30:11 -0600') }} basketball Edit

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ 2022-23 Week 11

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday January 16 through Sunday January 22

NJHOOPS.COM JUCO PLAYER OF THE WEEK FROM NJ  

Ahmad Robinson
Ahmad Robinson

Ahmad Robinson

6 foot So

Roselle Catholic

NJ Hoops #50 Class of 2020

Scotland Campus Prep

NJ Hoops #7 out of state postgrad Class of 2021

Western Texas JC

Averaged 15.5 ppg, 5 rpg, 7.5 apg while shooting 45%, 50% and 92%


NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ 2022-23 Week 10

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ 2022-23 Week 9

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ 2022-23 Week 8

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ 2022-23 Week 7

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ 2022-23 Week 6

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ 2022-23 Week 5

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ, Week 4 2022-23

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ, Week 3 2022-23

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ, Week 2 2022-23

NJHoops.com Juco Player of the Week from NJ Week 1 2022-23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}