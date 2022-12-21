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NJHoops.com HS 1,000 point Scorers 2022-23 Season

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

Another way NJ Hoops will recognize many of the top players in the state throughout the season is with 1,000 point scorer lists. Surpassing the 1,000 career point career is a significant milestone that stands for consistent fine play during the high school career.

This will be updated when more players reach that milestone

Lazaro Rodriguez
Lazaro Rodriguez

Lazaro Rodriguez

6 foot 5 Sr.

South River

Vessey
Vessey

Dan Vessey

6 foot 4

5th year senior

Hun

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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