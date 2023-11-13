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NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ Week 1 2023-24

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the ninth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday November 6 through Sunday November 12

Tavon Jones
Tavon Jones

Tavon Jones

6 foot 3 Sr.

Linden

NJ Hoops #9 Class of 2018

Odessa JC / Northern Illinois

Nichols

Averaged 31 ppg, 10.5 rpg, 5 apg, 2.5 spg while shooting 53%, 33% and 74%

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 29 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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