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NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ 2023-24 Week 11

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the ninth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday January 15 through Sunday January 21

Gavin Barrett
Gavin Barrett
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Gavin Barrett

6 foot 1 Jr.

Union

Penn Tech

Averaged 18.5 ppg, 5.5 rpg, 10.5 apg while hitting 52%, 38% and 86%

NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ 2023-24 Week 10 1/15/24

NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ 2023-24 Week 9 1/8/24

NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ 2023-24 Week 8 1/1/24

NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ 2023-24 Week 7 12/26/23

NJHoops.com D-3 College Player of the Week 2023-24 Week 6 12/18/23

NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ 2023-24 Week 5 12/11/23

NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ 2023-24 Week 4 12/4/23

NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ Week 3 2023-24 11/27/23

NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ Week 2 2023-24 11/20/23

NJHoops.com D-3 College Player of the Week from NJ Week 1 2023-24 11/13/23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 29 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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